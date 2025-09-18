BIST 11.264
DOLAR 41,31
EURO 48,98
ALTIN 4.873,43
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'den 'hesap zamanı' notu ile paylaşım

Eski hakemlerin Fenerbahçe lehine 2 net penaltı verilmediği yorumunu yaptığı Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için Fenerbahçe yönetimi dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede hakem kararları tartışma konusu oldu.

Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR VE "HESAP ZAMANI" NOTU

Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.

ALİ KOÇ TFF'YE GİDİYOR

Fenerbahçe paylaşımdan kısa süre sonra, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün TFF'ye gideceğini duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

“Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00’da TFF’nin Riva tesislerine gidecektir.“

Fenerbahçe'den 'hesap zamanı' notu ile paylaşım - Resim: 0

"BU ADAM BURAYA BİR DAHA GELEMEZ"

Fenerbahçe kulüp başkanı Ali Koç, maç sonrası hakem Cihan Aydın'a tepki göstermiş ve "Bu, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" diyen Koç, hakem Cihan Aydın için "Bu adam buraya bir daha gelemez. Ben başkanken demiyorum bu adam buraya gelemez, Fenerbahçeliler sokmaz. Binlerce kişi bu adam bir daha buraya gelirse sahaya iner" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 tane net penaltı var Ali Koç'tan seçim öncesi operasyon iddiası! Hakeme tepki: Bu adam buraya bir daha gelemez
ÖNCEKİ HABERLER
Niğde Belediyesi trafik ışıklarına 'Katil İsrail' yazdı!
Niğde Belediyesi trafik ışıklarına 'Katil İsrail' yazdı!
Goodyear ile daha fazla seçenek, daha fazla macera
Goodyear ile daha fazla seçenek, daha fazla macera
Destek için 81 bin lira ödenecek: Bakan Yumaklı duyurdu
Destek için 81 bin lira ödenecek: Bakan Yumaklı duyurdu
Apartmanın 13. katından düşen çocuk hayatını kaybetti
Apartmanın 13. katından düşen çocuk hayatını kaybetti
İş makinesi fark etmedi! Yaşlı kadının akıllara durgunluk veren ölümü
İş makinesi fark etmedi! Yaşlı kadının akıllara durgunluk veren ölümü
CHP Olağanüstü Kurultayı için kesin karar! Talep reddedildi
CHP Olağanüstü Kurultayı için kesin karar! Talep reddedildi
Sompo Sigorta brokerlarıyla bir araya geldi
Sompo Sigorta brokerlarıyla bir araya geldi
Nilperi Şahinkaya ile mahkemelik olmuştu! Burak Deniz'e o davadan karar çıktı
Nilperi Şahinkaya ile mahkemelik olmuştu! Burak Deniz'e o davadan karar çıktı
MSB'den flaş açıklamalar! Rusya S-400'leri geri mi istedi?
MSB'den flaş açıklamalar! Rusya S-400'leri geri mi istedi?
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı devam ediyor! Son 24 saatte...
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı devam ediyor! Son 24 saatte...
Baba Vanga'nın 2026 kehaneti ürküttü! Yapay zeka ve uzaylılar tahmini olay...
Baba Vanga'nın 2026 kehaneti ürküttü! Yapay zeka ve uzaylılar tahmini olay...
Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! ''Oynama ihtimali söz konusu değil''
Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! ''Oynama ihtimali söz konusu değil''