Fenerbahçe'den 'hesap zamanı' notu ile paylaşım

Eski hakemlerin Fenerbahçe lehine 2 net penaltı verilmediği yorumunu yaptığı Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için Fenerbahçe yönetimi dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede hakem kararları tartışma konusu oldu.

Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR VE "HESAP ZAMANI" NOTU

Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.

ALİ KOÇ TFF'YE GİDİYOR

Fenerbahçe paylaşımdan kısa süre sonra, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün TFF'ye gideceğini duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

“Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00’da TFF’nin Riva tesislerine gidecektir.“

"BU ADAM BURAYA BİR DAHA GELEMEZ"

Fenerbahçe kulüp başkanı Ali Koç, maç sonrası hakem Cihan Aydın'a tepki göstermiş ve "Bu, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" diyen Koç, hakem Cihan Aydın için "Bu adam buraya bir daha gelemez. Ben başkanken demiyorum bu adam buraya gelemez, Fenerbahçeliler sokmaz. Binlerce kişi bu adam bir daha buraya gelirse sahaya iner" ifadelerini kullanmıştı.