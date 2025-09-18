BIST 11.264
Niğde Belediyesi trafik ışıklarına 'Katil İsrail' yazdı!

Gazze'de uzun zamandır soykırım yapan İsrail'e tepki olarak Niğde Belediyesi, trafik ışıklarına "Katil İsrail" ve ''Özgür Filistin'' yazdı. Niğde Belediyesi, gerçekleştirdiği bu uygulama ile farkındalık oluşturmaya çalıştı. İşte detaylar...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 

Gazze'ye işgal planını devreye sokan İsrail, geçtiğimiz günlerde de kara harekatı başlattığını duyurdu. 

İsrail'in soykırımına ise sessiz kalmayan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Gazze'nin sesi oluyor. Bu kapsamda da Niğde Belediyesi, dikkat çeken bir hamleye imza attı.

TRAFİK IŞIKLARINA YAZILDI

İsrail'in soykırım yaptığı ve masumları öldürdüğünü hiçbir an unutturmak istemeyen Niğde Belediyesi, trafik ışıklarıyla bir çalışma yaptı. 

Niğde Belediyesi, trafik ışıklarına "Katil İsrail" yazdı. 

YEŞİL IŞIKLARA "ÖZGÜR FİLİSTİN" YAZISI EKLENDİ

Niğde’nin Efendibey Mahallesi’nde bulunan trafik ışıklarında yer alan yazılar, sürücülerin dikkatini çekti.

Kırmızı ışık yandığında “Katil İsrail”, yeşil ışık yandığında ise “Özgür Filistin” ifadesinin belirginleştiği gözlemlendi.

 Belediye ekiplerinin aynı çalışmayı, kentin birkaç noktasında daha hayata geçireceği belirtildi.

Niğde Belediyesi trafik ışıklarına 'Katil İsrail' yazdı! - Resim: 0

Niğde Belediyesi trafik ışıklarına 'Katil İsrail' yazdı! - Resim: 1

Niğde Belediyesi trafik ışıklarına 'Katil İsrail' yazdı! - Resim: 2

