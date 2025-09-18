BIST 11.260
DOLAR 41,30
EURO 48,83
ALTIN 4.871,95
HABER /  MAGAZİN

Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den bomba gelişme!

Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den bomba gelişme!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sallantıda olan evliliğiyle ilgili bombayı patlattı. İkilinin sosyal medyada paylaştığı o görüntüler, herkes tarafından çok konuşuldu. Bakın ne paylaştılar...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son zamanlarda birçok farklı konuyla gündeme geldi. Evliliklerinin boşanma aşamasında olduğu bilinen Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den sosyal medyayı sallayan o görüntü geldi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyordu. Üç yıldır evli olduğu müzisyen eşi Levent Dörter ile boşanacakları iddia edilmiş, ikilinin sosyal medyada birbirini takipten çıkması da söylentileri güçlendirmişti.

Taşınma paylaşımları, soyadı değişiklikleri ve imalı mesajlarla magazin kulisleri çalkalanırken, Çıtak'tan şaşırtan bir hamle geldi. Güzel şarkıcı, eşi Levent Dörter'in doğum gününü kutladığı romantik bir video paylaşarak dedikodulara noktayı koydu.

"Ben seni çok seviyorum ama… İyi doğmuşsun da benim beyim olmuşsun. Beni hep böyle çok güzel sev, söz mü?" ifadelerini kullanan Çıtak, eşine olan sevgisini milyonların önünde ilan etti.

Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den bomba gelişme! - Resim: 0

BARIŞTILAR

2022'de nikah masasına oturan çift, sekiz yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Ancak son haftalarda gündeme gelen ayrılık iddiaları "boşanıyorlar mı?" sorusunu beraberinde getirmişti. Çıtak'ın doğum günü sürprizi ise çiftin krizleri aşıp barıştığını gözler önüne serdi.

