Hükümetten çocuk sahibi olacaklara eğitim şartı!

Evlenecek çiftlerin, sağlık kontrolünden geçtikleri gibi psikolojik denetime de girmeleriyle ilgili düzenleme geçtiğimiz gün gündeme gelmişti. Sağlık Bakanlığı'nın yeni hamlesinde ise anne baba olmayı düşünenlere eğitim verilmesi planlanıyor.

İktidar tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmişti.

BOŞANMA ORANLARININ YÜKSELİŞİNE YAPTIRIM

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yeni düzenlemeyle boşanma oranlarının önüne geçmek için evlenecek çiftlerin, sağlık kontrolünden geçtikleri gibi psikolojik denetime de girmeleri hedefleniyor.

3 YENİ AKADEMİ

Bugün ise iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi, anne baba olmayı düşünenlere eğitim verileceğini belirtti.

Gazete, Sağlık Bakanlığı'nın üç yeni akademi kurma kararı aldığını; evli çiftlere “anne babalık” (0–3 yaş) , çocuklara(3–12 yaş) “sağlıklı beslenme” ve gençlere (12–18 yaş) “bağımlılıkla mücadele” konularında eğitimler verileceğini yazdı.

