BIST 11.260
DOLAR 41,30
EURO 48,83
ALTIN 4.871,95
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara indi.

Abone ol

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Eylül'de 89 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana merkezli operasyonda yakalandılar! Günlük kazançlarına kimse inanamadı
Foto Galeri Adana merkezli operasyonda yakalandılar! Günlük kazançlarına kimse inanamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK'ten 5 dijital platforma birden üst sınırdan ceza
RTÜK'ten 5 dijital platforma birden üst sınırdan ceza
Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den bomba gelişme!
Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den bomba gelişme!
Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci hakkında karar verildi
Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci hakkında karar verildi
Benzine zam geliyor: Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak
Benzine zam geliyor: Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak
Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı
Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz
Gürsel Tekin isyan etti: Yalvarıyorum size, ne olursunuz yapmayın bunu
Gürsel Tekin isyan etti: Yalvarıyorum size, ne olursunuz yapmayın bunu
Şara açıkladı: Suriye-İsrail güvenlik anlaşması kapıda
Şara açıkladı: Suriye-İsrail güvenlik anlaşması kapıda
Hükümetten çocuk sahibi olacaklara eğitim şartı!
Hükümetten çocuk sahibi olacaklara eğitim şartı!
Bolu'da zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var
Bolu'da zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var
İlaç şirketi Roche'den dev satın alma anlaşması 3,5 milyar dolar ödenecek
İlaç şirketi Roche'den dev satın alma anlaşması 3,5 milyar dolar ödenecek
Fenerbahçe'den 'hesap zamanı' notu ile paylaşım
Fenerbahçe'den 'hesap zamanı' notu ile paylaşım