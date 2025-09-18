Yıldız Holding "Eşit Ücret Sertifikası" izleme denetiminden başarıyla geçti

Yıldız Holding, "Eşit Ücret Sertifikası"nın bu yılki izleme denetimini de başarıyla tamamladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, "eşit işe eşit ücret" politikasını İsviçre merkezli Eşit Ücret Derneği (Equal-Salary Foundation) tarafından verilen sertifikayla bir kez daha belgeledi.

Geçen yıl da aynı belgeyi almaya hak kazanan holding, bu yılki izleme denetimi sürecini de başarıyla tamamladı. Holding, insan kaynakları politikalarının yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılığa dair uygulamalarıyla da gıda ve perakende sektöründe fırsat eşitliği ilkesini kurum kültürünün temel unsurlarından biri haline getirdiğini bir kez daha tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, Yıldız Holding'de "insana yatırım" vizyonu doğrultusunda fırsat eşitliği konusunda öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağında yürütülen çalışmaların başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyduklarını aktaran Haser, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl, Eşit Ücret Sertifikası'nı gıda ve perakende sektöründe alan ilk Holding olmanın gururunu yaşadık. Eşit işe eşit ücret yaklaşımımızı kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Fırsat eşitliğinin iş dünyası başta olmak üzere her alanda tesis edilmesi için Yıldız Holding olarak üzerimize düşen sorumlulukla bu alanda öncü olmayı sürdüreceğiz."