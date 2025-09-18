BIST 11.260
DOLAR 41,30
EURO 48,83
ALTIN 4.871,95
HABER /  EKONOMİ

Yıldız Holding "Eşit Ücret Sertifikası" izleme denetiminden başarıyla geçti

Yıldız Holding "Eşit Ücret Sertifikası" izleme denetiminden başarıyla geçti

Yıldız Holding, "Eşit Ücret Sertifikası"nın bu yılki izleme denetimini de başarıyla tamamladı.

Abone ol

Holdingden yapılan açıklamaya göre, çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, "eşit işe eşit ücret" politikasını İsviçre merkezli Eşit Ücret Derneği (Equal-Salary Foundation) tarafından verilen sertifikayla bir kez daha belgeledi.

Geçen yıl da aynı belgeyi almaya hak kazanan holding, bu yılki izleme denetimi sürecini de başarıyla tamamladı. Holding, insan kaynakları politikalarının yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılığa dair uygulamalarıyla da gıda ve perakende sektöründe fırsat eşitliği ilkesini kurum kültürünün temel unsurlarından biri haline getirdiğini bir kez daha tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, Yıldız Holding'de "insana yatırım" vizyonu doğrultusunda fırsat eşitliği konusunda öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağında yürütülen çalışmaların başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyduklarını aktaran Haser, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl, Eşit Ücret Sertifikası'nı gıda ve perakende sektöründe alan ilk Holding olmanın gururunu yaşadık. Eşit işe eşit ücret yaklaşımımızı kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Fırsat eşitliğinin iş dünyası başta olmak üzere her alanda tesis edilmesi için Yıldız Holding olarak üzerimize düşen sorumlulukla bu alanda öncü olmayı sürdüreceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt Belediyesi kültür merkezini İBB'den geri aldı
Esenyurt Belediyesi kültür merkezini İBB'den geri aldı
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
RTÜK'ten 5 dijital platforma birden üst sınırdan ceza
RTÜK'ten 5 dijital platforma birden üst sınırdan ceza
Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den bomba gelişme!
Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den bomba gelişme!
Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci hakkında karar verildi
Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci hakkında karar verildi
Benzine zam geliyor: Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak
Benzine zam geliyor: Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak
Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı
Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz
Gürsel Tekin isyan etti: Yalvarıyorum size, ne olursunuz yapmayın bunu
Gürsel Tekin isyan etti: Yalvarıyorum size, ne olursunuz yapmayın bunu
Şara açıkladı: Suriye-İsrail güvenlik anlaşması kapıda
Şara açıkladı: Suriye-İsrail güvenlik anlaşması kapıda
Hükümetten çocuk sahibi olacaklara eğitim şartı!
Hükümetten çocuk sahibi olacaklara eğitim şartı!
Bolu'da zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var
Bolu'da zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var