HABER /  DÜNYA

Mossad Direktörü Barnea'dan Tahran iddiası

Mossad Direktörü Barnea'dan Tahran iddiası

Mossad Direktörü David Barnea, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da "henüz kullanmadığı kabiliyetlerinin olduğunu" ileri sürdü.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullah'ına yönelik çağrı cihazlarının patlatılması saldırısının birinci yıl dönümde Mossad'a ödül verdi.

Ödül töreninde konuşan Mossad Direktörü Barnea, İran'a karşı "kazandıklarını ve kazanmaya devam edeceklerini" savundu.

İran'daki faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyen Barnea, "Mossad'ın operasyonel yetenekleri çok güçlü, eskisinden bile daha yaratıcı ve güçlü, özellikle İran içinde ve hatta Tahran'ın kalbinde." yorumunda bulundu.

Barnea, İsrail'in "Tahran'da henüz kullanmadığı kabiliyetlerinin olduğunu" iddia ederek İran'da "neler olup bittiğini takip edeceklerini" söyledi.

