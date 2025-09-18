BIST 11.260
Kasaplardan et alanlar dikkat! Bu belirti varsa sakın almayın...

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, kasaplardan et alanları uyardı. Bildikleri kasapları tercih emeleri gerektiğini söyleyen Yalçındağ, dükkanlarda bulunan karekodlara dikkat çekti. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Vatandaşların mahallerinde bildikleri kasaplardan alışveriş yapmaları gerektiğini ifade eden Yalçındağ,  "Kıymanın etini tezgahtan seçmeli, ardından kıymayı kendi gözünün önünde çektirmeli. Tarım ve Orman Bakanlığının karekod uygulaması var, vatandaşlar dükkanlardaki bu karekodu telefonlarıyla okutarak, bütün denetim belge ve bilgilere ulaşabilir" dedi.

 Tarım ve Orman Bakanlığının karekod uygulaması olduğunu ifade eden Yalçındağ, "Vatandaşlar dükkanlardaki bu karekodu telefonlarıyla okutarak, bütün denetim belge ve bilgilere ulaşabilir" diyerek uyardı.

VATANDAŞ ALIŞVERİŞ YAPARKEN TEDİRGİN

Vatandaşların denetimlerin ardından, alışveriş yaparken tedirgin olduğunu dile getiren Yalçındağ, et ürünleri almak isteyenlere şu uyarılarda bulundu:

"Evdeki hesap, mahalledeki kasap sizi yanıltmaz. Vatandaşlarımız mahallelerindeki bildikleri ve güvendikleri kasap dükkanına gidip, alacağı kıymanın etini tezgahtan seçmeli, ardından kıymayı kendi gözünün önünde çektirmeli. Bir kasabın, müşterisini iki defa memnun etmeme lüksü yok. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığının karekod uygulaması var, vatandaşlar dükkanlardaki bu karekodu telefonlarıyla okutarak, bütün denetim belge ve bilgilere ulaşabilir. Belediye ile Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği işletme kayıt belgesi de dükkanda asılı olması gerekiyor. Bu belgeler, tüketicilerin görebileceği yerlerde bulunmalı."

ŞAP HASTALIĞINA DAİR BİLİNEN YANLIŞ

Yalçındağ, hayvanlarda görülen şap hastalığına da değinerek, "Şap, her zaman olabilen hastalık, ki biz bunu biliyoruz. İnsan nasıl grip oluyorsa, hayvan da öyle şap oluyor. Şap hastalığı sonrasında ete olan talep, üçte bir azaldı. Şap hastalığı, hayvandan insana bulaşan bir hastalık değil. Et tüketiminde herhangi bir sakınca, herhangi bir risk, herhangi bir problem yok. Başka hastalıklarla karıştırmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

