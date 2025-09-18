Komisyonda tansiyon yükseldi DEM Parti, CHP ve MHP'den sert tepki geldi

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 11. toplantısında İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkanı Mehmet Bekir Şimşek'in sözleri tartışmalara yol açtı. MHP'li Feti Yıldız 'Seni buraya davet ettik, askere, polise hakaret et diye çağırmadık' diyerek tepki gösterdi. CHP ve DEM Partili üyeler salonu terketti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarını dinlemek üzere toplandı. Toplantıda İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkanı Mehmet Bekir Şimşek'in sözleri tansiyonu yükseltti.

Şimşek konuşmasında hem terör örgütünün hem de devletin bazı uygulamalarını anlattı. Bu sırada bütün siyasi partilerden tepki geldi.

“Sizi buraya askere, polise, devlete hakaret edin diye çağırmadık!"

CHP'den dört üye dinlememeyi tercih ettiklerini ifade ederek en başta salondan ayrıldı. Şimşek'in konuşmasına MHP’li Feti Yıldız, “Sizi buraya askere, polise, devlete hakaret edin diye çağırmadık!” diye tepki gösterirken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da, “Acılar üzerine konuşmak çözüme fayda sağlamaz” uyarısında bulundu.

"Kandan besleniyorsunuz kan dökücüler"

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, “Bu dille barış yapılabilir mi? şimdiye kadar tahammül ettik, siz kandan besleniyorsunuz utanın, kan dökücüler. Allah belanızı versin” dedikten sonra DEM Partili üyeler salonu terk etti.

Tüm konuşmalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanı Kurtulmuş söz alarak, Türk ve Kürt halkının en temel ortak özelliğinin Müslümanlık olduğunu söyledi.

"O günün şartlarında konuşursak değil toplantılar yıllar yetmez”

”Bu kardeşliği bozacak her türlü söz ve eylemi kategorik olarak reddediyoruz” diyen Kurtulmuş, “Her acının arkasında kim var niye var o günün şartlarında konuşursak değil toplantılar yıllar yetmez” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından toplantıyı sonlandıran Kurtulmuş, komisyonun önümüzdeki hafta çarşamba günü bu konuda çalışan düşünce kuruluşlarını dinleyeceğini kaydetti.