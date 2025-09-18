Her gün bu besini tüketenler dikkat! Ten rengini değiştiriyor...

Diyetisyenler her gün havuç yemenin vücuda neler yapabileceğini açıkladı. Ancak havuç tüketmek miktarına göre hem fayda hem de bazı riskler taşıyor. İşte detayları...

Beta-karoten bakımından oldukça zengin olan havuç, vücutta A vitaminine dönüşüyor. Bundan dolayı göz sağlığını korur ve gece görüşünü destekler. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayan havuç, ayrıca kalp-damar sağlığını da korur. Lif bakımından güçlü bir sebze olan havuç, sindirim sistemini düzenleyip kabızlığı önler.

AŞIRI TÜKETİM CİLT RENGİNİ DEĞİŞTİRİR

Uzmanlar, günde birkaç büyük havucu uzun süre boyunca tüketmenin karotenemi adı verilen geçici bir duruma yol açabileceğini vurguluyor. Bu durumda, kanda biriken beta-karoten nedeniyle özellikle avuç içi ve ayak tabanlarında sarı-turuncu bir renk değişimi görülebiliyor. Zararsız olan bu durum, havuç tüketimi azaltıldığında kendiliğinden düzeliyor.

DİYABET HASTALARI DİKKAT ETMELİ

Havuç doğal şeker içerdiği için özellikle pişirilmiş havuç, çiğ havuca göre daha yüksek glisemik indekse sahip. Diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat etmesi öneriliyor.

HER GÜN TÜKETİLMESİ GEREKEN HAVUÇ SAYISI NEDİR?

Beslenme uzmanları, her gün 1-2 orta boy havuç tüketmenin ideal olduğunu söylüyor. Çiğ olarak yenebileceği gibi, hafif buharda pişirildiğinde veya az zeytinyağı ile hazırlandığında beta-karotenin emilimi artıyor. Havuçla birlikte sağlıklı yağlar tüketmek, A vitamininin vücutta daha iyi kullanılmasına da yardımcı olur.