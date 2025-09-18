İBB soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız CHP'den istifa etti

İBB soruşturması kapsamında etkin pişmanlıkla tahliye edilen Ertan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Yıldız, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Yıldız'ın istifayı internet üzerinden gerçekleştirdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmıştı.

"İtirafçı" olan Ertan Yıldız, 21 Mayıs tarihinde ev hapsi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Ertan Yıldız, serbest bırakılmadan önce verdiği bir ifadede, ihaleler karşılığında şirketlerden kimi taleplerde bulunulduğunu iddia etmiş ve rüşvet iddialarına yönelik "duydum", "tahmin ediyorum", "düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız'ın bu ifadeleri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.