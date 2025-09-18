Şara duyurdu: Suriye-İsrail güvenlik anlaşması kapıda

Suriye lideri Ahmed Şara, İsrail'le güvenlik anlaşması müzakerelerinin birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini açıkladı. Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşması imzalamak için devam eden müzakerelerin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini açıkladı.

Şam'da gazetecilere verdiği demeçte Şara, güvenlik anlaşmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti. Ayrıca anlaşmanın, Suriye'nin hava sahası ile toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye ve İsrail, Tel Aviv'in hava saldırılarının durdurulmasını ve Suriye'nin güneyine giren İsrail askerlerinin çekilmesini sağlayacağını umduğu bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yürütüyor.

Reuters haber ajansı bu hafta, Washington'un dünya liderlerinin önümüzdeki hafta New York'ta BM Genel Kurulu için bir araya gelmeden önce Suriye'ye bir anlaşmaya varmak için baskı uyguladığını bildirdi.

Ancak Şara, toplantıya katılmak üzere New York'a gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'ye herhangi bir baskı uyguladığı iddiasını reddetti ve bunun yerine Donald Trump yönetiminin, arabuluculuk rolü oynadığını söyledi.

"İSRAİL'İN EYLEMLERİ ÇOK TEHLİKELİ"

Şara ayrıca İsrail'in 8 Aralık'tan bu yana Suriye'ye binden fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'den fazla kara harekatı gerçekleştirdiğini bildirdi. 8 Aralık'ta, Şara'nın liderliğindeki silahlı gruplar, eski Suriye lideri Beşar Esad'ı devirmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı İsrail'in eylemlerinin, istikrarlı ve birleşik bir Suriye politikası izleyeceğini açıklayan ABD'nin politikasıyla çeliştiğini ve bunun “çok tehlikeli” olduğunu söyledi. Şam'ın, iki ülke arasında askerden arındırılmış bir bölge oluşturan 1974 tarihli İsrail-Suriye ayrılık anlaşmasına benzer bir anlaşma aradığını sözlerine ekledi.

ABD'NİN SURİYE DİPLOMATLARI GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan beş kaynağın, Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre ABD'nin Suriye politikası üzerinde çalışan bazı üst düzey diplomatlar, son günlerde ani bir kararla görevlerinden alındı.

İstanbul'da bulunan ve fiilen ABD'nin Suriye elçiliği fonksiyonunu yürüten Suriye Bölge Platformu (SRP) adlı birimde görev yapan diplomatlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı, Suriye özel temsilcisi Tom Barrack'a bağlı çalışıyorlardı.

ABD'li bir diplomatik kaynak, görevden almaların, ABD'nin Suriye politikası üzerinde etkisi olmayacağını ve görevden alma kararının diplomatlar ve Barrack veya Beyaz Saray arasında görüş ayrılığından kaynaklanmadığını belirtti.

İki Batılı diplomat ve ABD'de bulunan iki kaynak, kararın çalışanların talepleri sonucu alınmadığını ve aniden, geçen haftanın sonlarında geldiğini söyledi.

MİT BAŞKANI KALIN ŞAM'A GİTTİ

Suriye'deki güvenlik durumuna ilişkin Türkiye'nin temasları da sürüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın dün, temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın ve Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı. Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı vurgulandı.