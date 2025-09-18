BIST 11.201
Ankara'yı fareler bastı! Her yerden fare çıkıyor

Ankara'da gece saatlerinde ortaya çıkan fareler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Araçların kablolarını kemiren ve sokaktaki çöplerden beslenen fareler vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde gece saatlerinde ortaya çıkan fareler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, Sincan'ın Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 776'ıncı Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, akşam saatlerinde ortaya çıkan farelerin sokaklarda dolaştığını ve gece dışarı çıkmaya korktuklarını belirtti.

MAHALLE SAKİNLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Araçların kablolarını kemiren fareler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Sokaktaki çöplerden beslenen fareler vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

