Mine Tugay, hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı, sözleri ilgi çekti

Oyuncu Mine Tugay, fit görünümü ve güzelliğiyle sosyal medyada en çok ilgi çeken isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Tugay, kendi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Özel hayatını binlerce insanın merak ettiği oyuncu bakın neler anlattı...

Güzelliği ve oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu Mine Tugay, büyük bir hayran kitlesine sahip. hayranları tarafından her şeyiyle merak edilen ünlü oyuncu, bu sefer de kendiyle ilgili bilinmeyenleri anlatarak gündemde yerini aldı. Bakın Mine Tugay neler anlattı...

Yer aldığı başarılı projelerle Türk televizyonlarında adından söz ettiren güzel oyuncu Mine Tugay, son verdiği röportajda da kendisinden konuşturdu.

Tugay, "Şöhreti yüksek bir kadın olarak yaşadığın zorluklar neler oldu?" sorusuna  cevap verdi.

"ZORLUK YAŞAMADIM"

Tugay, şöhretin hayatına etkileri sorulduğunda "Ben açıkçası ünlü gibi yaşamıyorum. Hayatımda sadelik ve işlevsellik ön planda. Alanımı kendim belirlediğimden çok fazla zorluk yaşamadım." cevabını verdi.

