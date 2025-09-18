İBB soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız, CHP'den istifa etti

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve İBB soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıkla tahliye edilen Ertan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

İBB soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Yolsuzluk kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanırken, soruşturmanın seyri de her geçen gün değişiyor.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının önemli isimlerinden Ertan Yıldız, itirafçı oldu.

TAHLİYE EDİLDİ

Gölge Başkan olarak anılan Yıldız, tüm para sistemini Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ettiğini, ihalelerin Beylikdüzü kökenli firmalara verildiğini itiraf etmişti.

Yıldız, ayrıca bazı kamu görevlileri ile yüklenici firmalar arasındaki çıkar ilişkilerini de deşifre etmişti.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Yıldız, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Yıldız'ın, istifayı internet üzerinden gerçekleştirdiği öğrenildi.

İHRACI İSTENMİŞTİ

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından olan Ertan Yıldız'ın CHP'den ihraç edilmesine yönelik mayıs ayında dilekçe verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmıştı.

"İtirafçı" olan Ertan Yıldız, 21 Mayıs tarihinde ev hapsi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Ertan Yıldız, serbest bırakılmadan önce verdiği bir ifadede, ihaleler karşılığında şirketlerden kimi taleplerde bulunulduğunu iddia etmiş ve rüşvet iddialarına yönelik "duydum", "tahmin ediyorum", "düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.