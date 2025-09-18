BIST 11.048
DOLAR 41,30
EURO 48,78
ALTIN 4.833,18
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den Yunanistan'a ikinci NAVTEX

Türkiye'den Yunanistan'a ikinci NAVTEX

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de orta ölçekli bir askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir NAVTEX yayımladı. NAVTEX'te 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatılarak bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı vurgulandı.

Abone ol

Türkiye’nin Piri Reis gemisinin Ege Denizi'nde araştırma yapacağı alanları gösteren Navtex yayımlamasının ardından Yunanistan, orta ölçekli bir askerî tatbikat başlattığını duyurarak, tatbikatın amacını “caydırıcılık” olarak nitelendirmişti. Türkiye Yunanistan’ın tatbikat ilanının ardından ikinci bir NAVTEX yayınlandı.

NAVTEX'te Taşoz, Bozbaba, İpsara, Semadirek Limni, Midilli, Sakız, Ahikerya, Sisam, İstanbulya, Rodos, Herke, Kerpe, Çoban, İleki, İncirli, Kelemez, İleriye, Batnoz, Lipso, Sömbeki, İstanköy ve Meis adalarının 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları gereğince daimi gayri askeri statüde bulunduğu hatırlatılarak, bu adaların karasularında askeri faaliyet icra edilemeyeceği vurgulandı.

Türkiye, ayrıca bu bölgelerde yapılacak herhangi bir askeri faaliyetin "uluslararası antlaşmalara aykırı olarak seyir emniyetini tehlikeye atabileceği" uyarısında bulundu.

Yunan medyasına konuşan Yunan askeri kaynakları, Türkiye’nin yakın zamanda okyanus araştırma gemisi Piri Reis’i Ege’ye göndermesini kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Denizcilik dilinde "NAVTEX yayınlamak", Navtex (Navigational Telex) sistemi aracılığıyla uluslararası denizcilere duyuru göndermek anlamına geliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mine Tugay, hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı, sözleri ilgi çekti
Mine Tugay, hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı, sözleri ilgi çekti
Külliye'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
Külliye'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
Ankara'yı fareler bastı! Her yerden fare çıkıyor
Ankara'yı fareler bastı! Her yerden fare çıkıyor
Yerli zırh sistemi TEKNOFEST'te tanıtıldı
Yerli zırh sistemi TEKNOFEST'te tanıtıldı
Devlet Bahçeli, Türkiye için ABD-İsrail'e karşı yeni ittifak önerdi: TRÇ
Devlet Bahçeli, Türkiye için ABD-İsrail'e karşı yeni ittifak önerdi: TRÇ
Bilal Erdoğan, TEKNOFEST'i ziyaretinde konuştu: Türkiye'nin güçlenmesi önemli...
Bilal Erdoğan, TEKNOFEST'i ziyaretinde konuştu: Türkiye'nin güçlenmesi önemli...
Bakan Murat Kurum'dan belediyelere ve vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı
Bakan Murat Kurum'dan belediyelere ve vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı
Mossad Direktörü Barnea'dan Tahran iddiası
Mossad Direktörü Barnea'dan Tahran iddiası
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Şara duyurdu: Suriye-İsrail güvenlik anlaşması kapıda
Şara duyurdu: Suriye-İsrail güvenlik anlaşması kapıda
Kasaplardan et alanlar dikkat! Bu belirti varsa sakın almayın...
Kasaplardan et alanlar dikkat! Bu belirti varsa sakın almayın...
Komisyonda tansiyon yükseldi DEM Parti, CHP ve MHP'den sert tepki geldi
Komisyonda tansiyon yükseldi DEM Parti, CHP ve MHP'den sert tepki geldi