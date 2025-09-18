BIST 11.048
TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt: Federasyonumuz "hesap verme makamı" değil

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı sonrası "Hesap zamanı" notuyla yaptığı paylaşıma Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yanıt geldi.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik." denildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan “hesap zamanı” açıklamasının futbolda ihtiyaç duyulan diyalog ortamına katkı sağlamayacağını vurgulandı.

Yazılı açıklamada "Federasyonumuzun bir “hesap verme makamı” değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

