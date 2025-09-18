BIST 11.048
İçişleri Bakanlığı’ndan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı'ndan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Matiz hakkında resmi işlem başlatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile şarkıcı Mabel Matiz'e suç duyurusunda bulunulduğunu bildirildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. 

