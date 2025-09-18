BIST 11.048
YSK'dan son dakika CHP kararı! Başvuruları değerlendirecek

CHP'nin olağanüstü kurultay kararı YSK'ya taşındı. YSK, yarın saat 15.30'daki toplantısında CHP'li delegelerin olağanüstü kurultayın iptal edilmesine yönelik başvuruları değerlendirecek.

CHP'li bir delege, Pazar günü yapılacak 22'inci Olağanüstü Kurultay'ın iptal edilmesi için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu. İlçe kurulu CHP'li delegenin başvurusunu reddetti.

Kurultayın iptal edilmesini isteyen CHP'li delege bu kez İl Seçim Kurulu'na gitti. Ankara İl Seçim Kurulu ise talebi "karar verilmesine yer yok" kanaati ile reddetti.

Kararın gerekçesinde itiraz usulleri hatırlatıldı. İlçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olduğu ve il seçim kurulunun itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay kararı, ''tam kanunsuzluk'' iddiasıyla YSK’ya taşındı.

YSK, yarın saat 15.30’daki gündem toplantısında itirazı görüşecek.

