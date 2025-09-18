Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü: BM’de Filistin’in sesi olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye’nin her platformda Filistin davasını savunmayı sürdüreceğini, BM Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacaklarını ve önceliğin Gazze’de acil ateşkes ile insani dramın sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde İsrail'in uykularını kaçıracak tarihi bir mesaj vermesi sonrası Ankara'da "Filistin" zirvesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail'in Gazze'deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail’in sadece Filistin'i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar'a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, İsrail'i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye'nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.

"BM'DE FİLİSTİN'İN SESİ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail'in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi olacağını vurguladı.

Erdoğan, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini, Filistin'de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye'nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.