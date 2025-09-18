BIST 11.048
Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Dobropilya şehirleri yönünde, Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini bildirdi.

Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesini ziyaret ettiğini belirtti.

Bölgede cephe hattındaki Ukrayna ordusunun bazı birliklerinde incelemelerde bulunduğunu aktaran Zelenskiy, sıcak çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna ordusunun, bölgedeki Pokrovsk ile Dobropilya şehirleri yönünde karşı saldırı operasyonu yürüttüğünü aktaran Zelenskiy, "Şu anda karşı taarruz harekatlarımızdan birini yürütüyoruz. Aferin çocuklar." diye konuştu.

Söz konusu bölgedeki Rus ordusunun saldırılarını önlediklerini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna için önemli bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy karşı saldırı sonucu şimdiye kadar 160 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını kaydetti.

Çatışmalarda 100'e yakın Rus askerin esir alındığını ifade eden Zelenskiy, 7 yerleşim biriminde yeniden tam kontrolü sağladıklarını söyledi.

