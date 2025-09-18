BIST 11.048
DOLAR 41,30
EURO 48,83
ALTIN 4.839,76
HABER /  DÜNYA

AB'den 15 ülkenin 52 Avrupa Parlamenteri İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini istedi

AB'den 15 ülkenin 52 Avrupa Parlamenteri İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini istedi

Avrupa Birliği'nden (AB) 15 ülkenin 52 Avrupa parlamenteri, Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) bir mektup göndererek, gelecek yıl İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini talep etti.

Abone ol

İsrail'in Gazze'deki soykırıma tepki göstermek için 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesini, aksi halde gelecek yıl bu yarışmaya katılmayacağını açıklayan İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve son olarak İspanya'nın girişimlerinin ardından bir grup Avrupa parlamenteri de harekete geçti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki sol görüşlü partilerinin girişimiyle 15 ülkeden 52 milletvekilinin imzasıyla EBU'ya gönderilen mektupta, 2022'de Rusya'ya yapıldığı gibi İsrail'in de Gazze'yi işgalinden dolayı Eurovision'dan ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki savaş suçları ve soykırım nedeniyle soruşturması sürerken bu ülkenin Eurovision'a katılmasına izin verilmemesini savunan Avrupa Parlamenterleri, İsrail'in bu yarışmada yer almasının "AB'nin ilke ve değerlerine aykırı olduğunu ve soykırımın aklanma anlamına geldiği" konusunda uyardı. 

ÖNCEKİ HABERLER
THY, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine sefer başlatacak
THY, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine sefer başlatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü: BM’de Filistin’in sesi olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü: BM’de Filistin’in sesi olacağız
YSK'dan son dakika CHP kararı! Başvuruları değerlendirecek
YSK'dan son dakika CHP kararı! Başvuruları değerlendirecek
Trump: Filistin devletinin tanınmasını istemiyorum
Trump: Filistin devletinin tanınmasını istemiyorum
İBB soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız, CHP'den istifa etti
İBB soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız, CHP'den istifa etti
Korkmaz Karaca paylaştı: Demirel ile Baykal ne konuştu?
Korkmaz Karaca paylaştı: Demirel ile Baykal ne konuştu?
Türkiye'nin dev turizm firması iflas etti! Ekonomik kriz onu da vurdu
Türkiye'nin dev turizm firması iflas etti! Ekonomik kriz onu da vurdu
Belediye çalışanları ihbar etmişti! 2 kişi daha gözaltına alındı
Belediye çalışanları ihbar etmişti! 2 kişi daha gözaltına alındı
TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt: Federasyonumuz "hesap verme makamı" değil
TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt: Federasyonumuz "hesap verme makamı" değil
Türkiye'den Yunanistan'a ikinci NAVTEX
Türkiye'den Yunanistan'a ikinci NAVTEX
Mine Tugay, hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı, sözleri ilgi çekti
Mine Tugay, hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı, sözleri ilgi çekti
Külliye'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
Külliye'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi