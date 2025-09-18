Ukrayna, Rusya'dan 1000 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi

Rusya ile savaşta ölen 1000 Ukraynalı askerin cenazesinin Kiev'e teslim edildiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezine ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren 1000 Ukraynalı askerin cenazesinin Ukrayna'ya iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, "1000 cenaze Ukrayna'ya getirildi ve Rus tarafının açıklamasına göre bu cenazeler Ukraynalı askerlere ait." ifadesi kullanıldı.

Ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için en kısa sürede gereken işlemlerin başlatılacağı kaydedilen açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin cenazelerin iadesine katkı sağladığı bildirildi.

- Ukrayna tarafı Rusya'ya 24 askerin cenazesini iade etti

Öte yandan Rusya'nın TASS haber ajansına konuşan bir kaynak, Ukrayna tarafına 1000 Ukraynalı askerin cenazesini teslim edildiğini belirterek, Ukrayna'dan 24 Rus askerin cenazesinin Rus tarafına iade edildiğini bildirdi.