Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 35 yabani kuş doğaya salındı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma, Rehabilitasyon, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 15 kerkenez, 9 leylek, 7 şahin ve 4 baykuş doğaya salındı.

Kentte, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunduktan sonra AKÜREM'e getirilen hayvanlar, burada tedavi altına alındı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, ekosistemde yer alan herhangi bir unsurun eksilmesinin doğada farklı sorunları ortaya çıkardığını anlattı.

Hayvan dünyasının da ekosistemin en önemli parçalarından birisi olduğunu ifade eden Karakaş, "Biz üniversite olarak rehabilitasyon sürecine katkı sağlıyoruz; ancak onların merkeze ulaştırılması ve sonrasındaki süreç de en az tedavi kadar önemlidir." dedi.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin ise tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 15'i kerkenez, 9'u leylek, 7'si şahin ve 4'ü baykuş olmak üzere yabani kuşun 35 kuşun doğaya salındığını kaydetti.