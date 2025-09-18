Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş, finalde Ukrayna'dan Alla Belinska'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda kadınlar 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, final maçına çıktı.

Ukraynalı sporcu Alla Belinska ile karşılaşan Nesrin, rakibine tuşla mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

BÜYÜKLERDE İLK MADALYASI

İkinci olan 23 yaşındaki Nesrin, dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

"TARİHE GEÇTİ"

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, şöyle denildi:

Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi olarak kadınlarda en genç dünya ikincimiz oldu. Nesrin, kadınlarda en genç finale çıkan sporcumuz olarak tarihe geçti.

FİNAL YOLCULUĞU

Nesrin, finale gelene kadar Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li'yi mağlup etti.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Milli güreşçi, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu.

Milli sporcunun ayrıca 23 yaş altında ikişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.