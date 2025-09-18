BIST 11.048
DOLAR 41,30
EURO 48,81
ALTIN 4.836,72
HABER /  SPOR

Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş, finalde Ukrayna'dan Alla Belinska'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Abone ol

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda kadınlar 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, final maçına çıktı.

Ukraynalı sporcu Alla Belinska ile karşılaşan Nesrin, rakibine tuşla mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

BÜYÜKLERDE İLK MADALYASI

İkinci olan 23 yaşındaki Nesrin, dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

"TARİHE GEÇTİ"

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, şöyle denildi:

Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi olarak kadınlarda en genç dünya ikincimiz oldu. Nesrin, kadınlarda en genç finale çıkan sporcumuz olarak tarihe geçti.

FİNAL YOLCULUĞU

Nesrin, finale gelene kadar Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li'yi mağlup etti.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Milli güreşçi, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu.

Milli sporcunun ayrıca 23 yaş altında ikişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır'da müzeden çalınan üç bin yıllık paha biçilmez altın bilezik eritilerek başka bir ürüne dönüştürülmüş
Mısır'da müzeden çalınan üç bin yıllık paha biçilmez altın bilezik eritilerek başka bir ürüne dönüştürülmüş
İzmir’de mobilya fabrikasında korkutan yangın
İzmir’de mobilya fabrikasında korkutan yangın
IMF'de başkan yardımcılığına ABD Hazine Bakanı Bessent'in Özel Kalemi Katz aday gösterildi
IMF'de başkan yardımcılığına ABD Hazine Bakanı Bessent'in Özel Kalemi Katz aday gösterildi
Frankfurt - Galatasaray / Canlı anlatım
Frankfurt - Galatasaray / Canlı anlatım
RTÜK’ten dijital platformlara para ve katalogdan çıkarma cezası
RTÜK’ten dijital platformlara para ve katalogdan çıkarma cezası
Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 35 yabani kuş doğaya salındı
Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 35 yabani kuş doğaya salındı
Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler: İki camia kanlı bıçaklı hale getirildi
Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler: İki camia kanlı bıçaklı hale getirildi
ChatGPT’de çocuk güvenliği için yeni önlemler
ChatGPT’de çocuk güvenliği için yeni önlemler
Ukrayna, Rusya'dan 1000 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi
Ukrayna, Rusya'dan 1000 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi
Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini belirtti
Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini belirtti
İçişleri Bakanlığı’ndan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı’ndan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay TEKNOFEST'i ziyaret etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay TEKNOFEST'i ziyaret etti