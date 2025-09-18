BIST 11.048
DOLAR 41,38
EURO 48,80
ALTIN 4.838,38
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Ali Koç'a açıklamaları pahalıya patladı!

Ali Koç'a açıklamaları pahalıya patladı!

Ali Koç, ‘Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle Koç'un tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe Kulübü ise aynı maçtaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise RAMS Başakşehir maçındaki talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle kurula gitti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na göndermeli sevinç!
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na göndermeli sevinç!
İsrail'den yine ateşkes ihlali! Lübnan'ı vurdular...
İsrail'den yine ateşkes ihlali! Lübnan'ı vurdular...
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın doğusunda 7,8 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın doğusunda 7,8 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara sürpriz TEKNOFEST daveti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara sürpriz TEKNOFEST daveti!
Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askerinin bulunduğunu bildirdi
Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askerinin bulunduğunu bildirdi
Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Mısır'da müzeden çalınan üç bin yıllık paha biçilmez altın bilezik eritilerek başka bir ürüne dönüştürülmüş
Mısır'da müzeden çalınan üç bin yıllık paha biçilmez altın bilezik eritilerek başka bir ürüne dönüştürülmüş
İzmir’de mobilya fabrikasında korkutan yangın
İzmir’de mobilya fabrikasında korkutan yangın
IMF'de başkan yardımcılığına ABD Hazine Bakanı Bessent'in Özel Kalemi Katz aday gösterildi
IMF'de başkan yardımcılığına ABD Hazine Bakanı Bessent'in Özel Kalemi Katz aday gösterildi
RTÜK’ten dijital platformlara para ve katalogdan çıkarma cezası
RTÜK’ten dijital platformlara para ve katalogdan çıkarma cezası
Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 35 yabani kuş doğaya salındı
Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 35 yabani kuş doğaya salındı