Rusya'nın doğusunda 7,8 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

 Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında 30 Temmuz çarşamba günü meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Rusya bir şiddetli depremle daha sarsıldı.

RUSYA'DA 7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte oluştuğunu bildirdi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.

Depremdeki can ve mal kaybı olup olamadığı henüz bilinmiyor.

