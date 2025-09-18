BIST 11.048
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara sürpriz TEKNOFEST daveti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST2025'e katılım sağlayacağını duyurdu. Erdoğan, tüm vatandaşları TEKNOFEST'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST2025'e katılım sağlayacağını bildirdi.

'TÜM VATANDAŞLARIMI TEKNOFEST'İ ZİYARET ETMEYE DAVET EDİYORUM'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali #TEKNOFEST2025’e katılmak üzere Atatürk Havalimanı’nda olacağım.

Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için #TEKNOFEST’i ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

