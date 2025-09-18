BIST 11.048
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na göndermeli sevinç!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Eintracht Frankfurt'a attığı golün ardından Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün ile golü buldu.

8. dakikada hızlı gelişen atakta topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.

KEREM'E GÖNDERME

Yunus, attığı golün ardından ise sevincini göndermeli bir şekilde kutladı.

Sarı-kırmızılıların hücum oyuncusu, sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluk fotoğrafındaki pozu verdi.

Eski Galatasaraylı Kerem, sarı-lacivertlilere transfer olduğu dönem sosyal medya hesabından Fenerbahçe formasını giydiği çocukluk fotoğrafını paylaşmıştı.

