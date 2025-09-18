İsrail'den yine ateşkes ihlali! Lübnan'ı vurdular...

İsrail, Kasım 2024’te Lübnan ile varılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Nebatiye, Sur ve Bint el-Cubeyl kentlerinde birçok beldeyi hedef alırken, sivillerin tahliyesine ve ölümlere yol açtı. Lübnan ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 4 bin 500’den fazla ihlalin gerçekleştiğini açıklayarak saldırıların silahların devlet tekeline alınmasını imkânsız hale getirdiğini bildirdi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı vurdu.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit beldelerini art arda hava saldırılarıyla hedef aldı.

Haberde, Kefr Tibnit-Nebatiye el-Fevka otoyolunda, saldırı tehdidi nedeniyle bölge sakinlerinin ve çevredeki bazı mahallelerin boşaltılması üzerine Nebatiye ve civar beldelere doğru yoğun trafik oluştuğu aktarıldı.

Ayrıca, saldırılar sona erene kadar sivillerin güvenliği için Zavtar kavşağından Kefr Tibnit’e giden yolun kapatıldığı kaydedildi.

NNA'nın akşam saatlerinde geçtiği yeni bir habere göre de, İsrail uçakları Sur kentine bağlı eş-Şihabiye ile Bint el-Cubeyl kentine bağlı Burc el-Kalaviye beldelerinde de iki binayı vurdu.

LÜBNAN ORDUSU: SİLAHLARIN BIRAKILMASINI İMKANSIZ KILACAK

Lübnan Ordusu’na bağlı Yönlendirme Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Düşman İsrail, 2024’te Lübnan’a yönelik son saldırısının ardından, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 4 bin 500’ü aşan ihlallerini sürdürüyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bu bağlamda düşman İsrail sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bugün güneydeki bir dizi beldeyi ve bazı yerleşim bölgelerindeki sivilleri hedef alarak ölümlere ve yaralanmalara yol açtı.” denildi.

İsrail’in kara, deniz ve hava yoluyla Lübnan’ın egemenliğini sürekli ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Düşman, sınır bölgelerinde yaşayanlara karşı bomba atılması ve evlerin patlatılması gibi suçlar işlemeye devam ediyor. Bu saldırılar ve ihlaller, ordunun güneydeki konuşlanmasını engelliyor. Devam etmesi halinde Litani Nehri’nin güneyinden başlayarak planın uygulanmasını (silahların devlet tekeline alınması planı) imkânsız kılacaktır.” değerlendirmesi yapıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel, Kefr Tibnit ve Debbin beldelerindeki bazı noktalara saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), dün akşam Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde de bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı yaşamını yitirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 271 kişi hayatını kaybetti, 610 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.