Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola vakaları ve can kaybı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yeni Ebola salgını nedeniyle 48 vaka ve 31 can kaybı bildirildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgını nedeniyle 48 vaka bildirildiğini ve 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, KDC'deki Ebola salgını hakkında güncel verileri paylaştı.

Ghebreyesus, KDC yetkililerinin salgınla mücadele etmeye devam ettiğini belirterek, ülkenin güneyinde şu ana kadar teyit edilen 48 Ebola vakasından 31'inin ölümle sonuçlandığını kaydetti.

DSÖ'nün ülkeye 14 tondan fazla tıbbi malzeme gönderdiğini vurgulayan Ghebreyesus, 48 uzmanın görevlendirildiğini ve 48 yatak kapasiteli bir Ebola tedavi merkezinin işletilmesine destek verdiklerini aktardı.

Ghebreyesus, aşılamanın devam ettiğine işaret ederek, 16 kişinin tedavisinin sürdüğünü, 14 kişinin iyileştiğini, hastalıktan kurtulan iki kişinin ise 16 Eylül'de taburcu edildiğini bildirdi.

KDC'nin salgınla mücadelesini güçlendirmek için başlattıkları 21 milyon dolarlık bağış çağrısına değinen Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

"Bağışçılardan bu mücadeleyi desteklemelerini istedik. Şimdi yapılacak yatırım, hayatları kurtarmaya ve salgını kaynağında durdurmaya yardımcı olacak."

DSÖ'nün resmi sayfasından yapılan açıklamada ise aşı tedarikini artırmak için Uluslararası Aşı Temini Koordinasyon Grubu'nun, yaklaşık 45 bin ek doz gönderilmesini onayladığı belirtildi.

Yeni Ebola salgını

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül'de yeni bir Ebola salgını olduğunu ilan etmiş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da salgını doğrulamıştı.

Kasai bölgesinde Ebola şüpheli vaka sayısının son bir haftada 28'den 68'e yükseldiği, salgının iki ilçeden dört ilçeye yayıldığı ve geçen hafta 15 olan can kaybı sayısının 16'ya çıktığı açıklanmıştı.

