İlkay Gündoğan: Bu bizim için ders olmalı

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmelerinden dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

İlkay, Frankfurt Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyete çok üzüldüklerini aktaran tecrübeli futbolcu, "Maça çok iyi başladık. İlk 35-40 dakika skoru bulduk. İkinci golü de atabilecek pozisyonlara girdik. Çok basit goller yedik. Bu da bizi mutsuz etti. İkinci yarıya 3-1 geride başlamak bizim için zordu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef yeterli olmadı. İyi değildik, basit ve Şampiyonlar Ligi'nde her takımın cezalandıracağı hatalar yaptık." diye konuştu.

Takımın potansiyeline güvendiğini dile getiren sarı-kırmızılı futbolcu, "Bu bizim için bir ders olmalı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi rakipler bizi bekliyor. Umarım bu maçtan öğreniriz. Bu takıma inanıyorum. Burada çok büyük kalite görüyorum. İnşallah bunu ders olarak görüp Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz puanları alırız." ifadelerini kullandı.