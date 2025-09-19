BIST 11.048
DOLAR 41,39
EURO 48,77
ALTIN 4.855,81
HABER /  SPOR

İlkay Gündoğan: Bu bizim için ders olmalı

İlkay Gündoğan: Bu bizim için ders olmalı

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmelerinden dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Abone ol

İlkay, Frankfurt Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyete çok üzüldüklerini aktaran tecrübeli futbolcu, "Maça çok iyi başladık. İlk 35-40 dakika skoru bulduk. İkinci golü de atabilecek pozisyonlara girdik. Çok basit goller yedik. Bu da bizi mutsuz etti. İkinci yarıya 3-1 geride başlamak bizim için zordu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef yeterli olmadı. İyi değildik, basit ve Şampiyonlar Ligi'nde her takımın cezalandıracağı hatalar yaptık." diye konuştu.

Takımın potansiyeline güvendiğini dile getiren sarı-kırmızılı futbolcu, "Bu bizim için bir ders olmalı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi rakipler bizi bekliyor. Umarım bu maçtan öğreniriz. Bu takıma inanıyorum. Burada çok büyük kalite görüyorum. İnşallah bunu ders olarak görüp Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz puanları alırız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da araç park yeri kavgasında baba öldü kızı yaralandı
Adana'da araç park yeri kavgasında baba öldü kızı yaralandı
Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail çağrısı
Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail çağrısı
Osmaniye'de korkutan deprem
Osmaniye'de korkutan deprem
İrfan Can Eğribayat, taraftardan özür diledi
İrfan Can Eğribayat, taraftardan özür diledi
PFDK, Orkun Kökçü için karar verdi
PFDK, Orkun Kökçü için karar verdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola vakaları ve can kaybı artıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola vakaları ve can kaybı artıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı
Ali Koç'a açıklamaları pahalıya patladı!
Ali Koç'a açıklamaları pahalıya patladı!
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na göndermeli sevinç!
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na göndermeli sevinç!
İsrail'den yine ateşkes ihlali! Lübnan'ı vurdular...
İsrail'den yine ateşkes ihlali! Lübnan'ı vurdular...
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın doğusunda 7,8 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın doğusunda 7,8 büyüklüğünde deprem