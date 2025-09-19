BIST 11.048
DOLAR 41,39
EURO 48,77
ALTIN 4.855,81
HABER /  GÜNCEL

Maliye'den tebliğ geldi! Vergi yüzsüzlerinin ismi bir bir açıklanacak...

Maliye'den tebliğ geldi! Vergi yüzsüzlerinin ismi bir bir açıklanacak...

Maliye Bakanlığı, uyarılara rağmen vergi ödemekten kaçındıkları için kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak adlandırılan mükelleflerin isimlerini aralık ayında açıklayacak.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu bulunan mükelleflerin isimleri vergi dairelerinde ilan edilecek ve internetten yayınlanacak.

KÖŞEYE SIKIŞACAKLAR

Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğine göre, vergi ödemekten kaçınanların listesi, aralık ayında açıklanacak. Karara göre, "vergi yüzsüzleri" listeleri vergi dairelerinde ilan edilecek ve internetten yayınlanacak.

Tebliğde, "2025 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 1 Aralık ile 15 Aralık 2025 tarileri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16 Aralık ile 30 Aralık 2025 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılmasının" karara bağlandığı belirtildi.

5 MİLYON TL VE ÜSTÜ BORCU OLANLAR AÇIKLANACAK

Karara göre, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu bulunan mükelleflerin isimleri açıklanacak. Tebliğde, bu durum için, "Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması" bilgisine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç konuşurken ezan okunmaya başlayınca söylediği şeyler dikkat çekti
Ali Koç konuşurken ezan okunmaya başlayınca söylediği şeyler dikkat çekti
Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: İnce'ye görev verildi
Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: İnce'ye görev verildi
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
Düğün takısında yeni dönem! Yeni yastık altı belli oldu
Düğün takısında yeni dönem! Yeni yastık altı belli oldu
Akıllı biyopsi ile daha doğru tanı, daha etkin tedavi
Akıllı biyopsi ile daha doğru tanı, daha etkin tedavi
Araç sahiplerini üzecek zam haberi! Depoları doldurun, tabela değişiyor
Araç sahiplerini üzecek zam haberi! Depoları doldurun, tabela değişiyor
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı
Gaziantep'te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü
Gaziantep'te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
Okan Buruk: Maçın her bölümünde şanssızlıklar yaşadık
Okan Buruk: Maçın her bölümünde şanssızlıklar yaşadık
İlkay Gündoğan: Bu bizim için ders olmalı
İlkay Gündoğan: Bu bizim için ders olmalı
Adana'da araç park yeri kavgasında baba öldü kızı yaralandı
Adana'da araç park yeri kavgasında baba öldü kızı yaralandı