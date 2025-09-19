BIST 11.048
DOLAR 41,39
EURO 48,77
ALTIN 4.855,81
HABER /  GÜNCEL

Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: İnce'ye görev verildi

Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: İnce'ye görev verildi

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sevigen, Muharrem İnce'nin, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi'nin başına getirildiğini söyledi...

Abone ol

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Muharrem İnce, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi'nin başına getirildi!" dedi.

Programda Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün CHP'ye yönelik sert eleştirileri de öne çıktı. Küçük, partinin yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anıldığını belirterek, "Muhittin Böcek'i atın partiden o zaman, İmamoğlu'nu atsın parti o zaman. CHP neden Muhittin Böcek'in, İmamoğlu'nun istifasını almıyor?" diye sordu.

Berhan Şimşek'e çağrı yapabilir

Gazeteci Barış Yarkadaş ise CHP içindeki hareketliliğe dair yeni bilgiler paylaştı. Yarkadaş, bazı kurultay delegelerinin Berhan Şimşek'e çağrı yapabileceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
Düğün takısında yeni dönem! Yeni yastık altı belli oldu
Düğün takısında yeni dönem! Yeni yastık altı belli oldu
Akıllı biyopsi ile daha doğru tanı, daha etkin tedavi
Akıllı biyopsi ile daha doğru tanı, daha etkin tedavi
Araç sahiplerini üzecek zam haberi! Depoları doldurun, tabela değişiyor
Araç sahiplerini üzecek zam haberi! Depoları doldurun, tabela değişiyor
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı
Gaziantep'te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü
Gaziantep'te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
Okan Buruk: Maçın her bölümünde şanssızlıklar yaşadık
Okan Buruk: Maçın her bölümünde şanssızlıklar yaşadık
İlkay Gündoğan: Bu bizim için ders olmalı
İlkay Gündoğan: Bu bizim için ders olmalı
Adana'da araç park yeri kavgasında baba öldü kızı yaralandı
Adana'da araç park yeri kavgasında baba öldü kızı yaralandı
Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail çağrısı
Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail çağrısı
Osmaniye'de korkutan deprem
Osmaniye'de korkutan deprem