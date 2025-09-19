BIST 11.048
DOLAR 41,39
EURO 48,77
ALTIN 4.855,81
HABER /  EKONOMİ

Araç sahiplerini üzecek zam haberi! Depoları doldurun, tabela değişiyor

Araç sahiplerini üzecek zam haberi! Depoları doldurun, tabela değişiyor

Uluslararası piyasalardaki yükselişler akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Cumartesi gününden itibaren benzine 1 TL zam bekleniyor. Tabela değişmeden depoları fulleyin. Son olarak benzine 27 Ağustos'ta 1 lira 21 kuruş zam geldi. Bunun ardından motorinin fiyatı değişmişti.

Abone ol

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek, cumartesi gününden itibaren benzine litre başına 1 TL’lik bir fiyat artışı gelebileceğini duyurdu.

Zammın, uluslararası petrol piyasalarındaki yükselişlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise yakın zamanda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Araç sahiplerini üzecek zam haberi! Depoları doldurun, tabela değişiyor - Resim: 0

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL/LİTRE):

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.84

Motorin: 54.25

LPG: 26.51

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.69

Motorin: 54.13

LPG: 25.88

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mourinho resmen Benfica'da! Fenerbahçe sözleri olay!
Foto Galeri Mourinho resmen Benfica'da! Fenerbahçe sözleri olay! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı
Gaziantep'te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü
Gaziantep'te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
Okan Buruk: Maçın her bölümünde şanssızlıklar yaşadık
Okan Buruk: Maçın her bölümünde şanssızlıklar yaşadık
İlkay Gündoğan: Bu bizim için ders olmalı
İlkay Gündoğan: Bu bizim için ders olmalı
Adana'da araç park yeri kavgasında baba öldü kızı yaralandı
Adana'da araç park yeri kavgasında baba öldü kızı yaralandı
Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail çağrısı
Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail çağrısı
Osmaniye'de korkutan deprem
Osmaniye'de korkutan deprem
İrfan Can Eğribayat, taraftardan özür diledi
İrfan Can Eğribayat, taraftardan özür diledi
PFDK, Orkun Kökçü için karar verdi
PFDK, Orkun Kökçü için karar verdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola vakaları ve can kaybı artıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola vakaları ve can kaybı artıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı