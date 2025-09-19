Araç sahiplerini üzecek zam haberi! Depoları doldurun, tabela değişiyor

Uluslararası piyasalardaki yükselişler akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Cumartesi gününden itibaren benzine 1 TL zam bekleniyor. Tabela değişmeden depoları fulleyin. Son olarak benzine 27 Ağustos'ta 1 lira 21 kuruş zam geldi. Bunun ardından motorinin fiyatı değişmişti.

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek, cumartesi gününden itibaren benzine litre başına 1 TL’lik bir fiyat artışı gelebileceğini duyurdu.

Zammın, uluslararası petrol piyasalarındaki yükselişlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise yakın zamanda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL/LİTRE):

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.84

Motorin: 54.25

LPG: 26.51

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.69

Motorin: 54.13

LPG: 25.88