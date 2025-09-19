Mourinho resmen Benfica'da! Fenerbahçe sözleri olay!
|
Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak yeni görevine başladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan maç sonrası görevine son verilen Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu.
18
Portekizli çalıştırıcı, Bruno Lage'in görevine son verilmesinin ardından Benfica'nın başına geçti.
28
Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.
38
Jose Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
48