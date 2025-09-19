Düğün takısında yeni dönem! Yeni yastık altı belli oldu

Gümüş, düğün takısı olmaya yolunda ilerliyor. Son aylarda yatırımcısının yüzünü güldüren ve son 14 yılın rekorunu kıran gümüş, artık yastıkaltına da girmeye başladı. Son 8 ayda altını dahi geride bırakan ve yüzde 65'lik artışla tüm dikkatleri üzerine çeken gümüş,birikim aracı haline dönüştü. Yılbaşından bu yana gram fiyatı 36,4 liradan 56 liraya tırmanan gümüş, kuyumcu vitrinlerinde de yer bulmaya başladı.

Düğün takısında yeni döneme hazır olun. Altın fiyatları alıp başını giderken, gümüş de son 14 yılın tarihi rekorunu kırdı. Sadece 8 ayda yüzde 65 kazandıran gümüş, 'düğün takısı' olma yolunda. En çok 50 gramlık paketlerin satıldığını belirten sektör temsilcileri, altına ulaşamayanın gümüşü tercih ettiğini belirtiyor. Düğün takılarında gümüşe yönelik ciddi talebin başladığı öğrenilirken, kuyumcular "Seneye 2026 düğün sezonunda gelinlerin boynunda, bileğinde zarif gümüş takıları göreceğiz" diyor.



Aynı altında olduğu gibi gramlık ve kilogramlık paketli ürünler halinde de satılan gümüşe her geçen gün talep ve ilgi artarken; uzmanlar altına alternatif olarak büyük potansiyeli olduğunu söylüyor.

Erişimi kolay

Birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için gümüşe erişim eskisinden çok daha kolay. İnternet üzerinden yatırım yapabilen platformların yanı sıra, birçok kuyumcu artık tıpkı altında olduğu gibi orijinal ambalajlı, sertifikalı ve barkodlu paketlerde gümüş satışı yapıyor. Bankalar ise yatırımcılara fiziki alım-satımın yanı sıra gümüş hesabı açma imkânı sunuyor.

Bu kolaylıklar, özellikle küçük tasarruf sahiplerinin bütçesine uygun olan gümüşe olan ilgiyi katladı. Piyasa verilerine göre, en çok rağbet 50 gram (3.594 TL) ve 100 gramlık mini paketlerde görülüyor. Perakende satışlar ise 1 gramdan başlayıp 15 kilograma kadar çeşitlilik gösteriyor.

Seneye düğünlerde göreceğiz

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; gümüşün sadece bir yatırım aracı olarak değil, kültürel bir dönüşümün de parçası hâline geldiğini ifade eden kuyumcu Ayşe Öncel “Altın fiyatlarının çok yüksek seviyelere ulaşması, özellikle genç çiftleri ve aileleri alternatif arayışına itti. Gümüş, hemestetik görünümü hem de artan değeriyle bu boşluğu mükemmel şekilde dolduruyor. Düğün takılarında gümüşe yönelik ciddi

bir talep ve ilgi başladı. Bu tahmin uzak değil, seneye 2026 düğün sezonunda gelinlerin boynunda, bileğinde zarif gümüş takıları sıkça göreceğiz. Bu, hem ekonomik hem de tarz açısından bir tercih hâline gelecek” diye konuştu

Sahte gümüşe dikkat

Uzmanlar, alım yaparken en kritik konunun ayar olduğunun altını çiziyor. Kapalı Çarşı’da kuyum esnaflığı yapan Selim Danişoğlu “Altın piyasasında maalesef karşılaştığımız ayar oyunları, kaplama yöntemiyle yapılan sahtecilik veya ağırlık hileleri, gümüş piyasası için de geçerli. Yatırımcılarımız, mutlaka güvenilir, referanslı, sertifikalı satıcılardan ve bankalardan alım yapmalı. Kapı önünde, seyyar satıcıda herhangi bir denetimi olmayan yerlerde satılan ürünlere itibar edilmemeli. Aldıkları ürünün üzerindeki saflık damgasını ve satıcının kurumsal kimliğini mutlaka kontrol etmeliler” uyarısında bulundu.