94 yaşındaki kadın ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren itiraf, torunu tutuklandı

94 yaşındaki kadın ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren itiraf, torunu tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, babaannesini piknik tüpüyle darbederek öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Avşar Mahallesi'nde Hanım Ayşe K'nin (94) ölümünün ardından gözaltına alınan torunu O.K'nin (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

"Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu"

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin, "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu." dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

