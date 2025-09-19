Oyuncu Emre Bulut hakkında dolandırıcılık suçlaması! "Komiserim" dedi ve...

Oyuncu Emre Bulut, 15 yıllık arkadaşına kendisini komiser olarak tanıttığı ve sahte polis rozeti göstererek aracını aldığı iddiasıyla yargılanıyor.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan dava açılan Bulut, çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddederek serbest bırakıldı.

Oyuncu Emre Bulut, 15 yıllık arkadaşı A.U.'nun suç duyurusuyla gündeme geldi. İddiaya göre Bulut, kendisini polis olarak tanıtarak geçici süreliğine aldığı aracı günlerce geri getirmeyince hakkında dava açıldı.

"KOMİSERİM" DEDİ, ARACI ALDI

Tokat'ta bir hastanede çalışan A.U. (41), 15 yıldır tanıdığı oyuncu Emre Bulut'a güvendi. İddiaya göre Bulut, Amasya'ya gitmek için arkadaşına "Ben komiserim" diyerek sahte polis rozeti gösterdi ve aracını geçici süreliğine emanet istedi. A.U., aracını hastane otoparkında teslim etti.

Ancak Bulut'un aracı aldıktan sonra uzun süre ortadan kaybolması ve telefonlarına da yanıt vermemesi üzerine A.U., savcılığa giderek şikâyetçi oldu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, şikâyet üzerine Emre Bulut hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede Bulut'un 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Aynı zamanda oyuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MAHKEMEDE İDDİALARI REDDETTİ

Sabah'ın haberine göre, yakalanarak İstanbul'da gözaltına alınan Bulut, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Savunmasında, aracın arkadaşı tarafından isteğiyle verildiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı, "A.U. ile hastane vesilesiyle tanışıklığımız var. Aracı yalnızca bir günlüğüne istedim, akşamında da geri verdim. Komiser olduğumu söylemedim. Zaten oyuncuyum, insanlar beni ekranlardan tanıyor."

Oyuncu, üzerinde bulunan polis rozetinin de bir film setinden kaldığını belirterek beraatini talep etti.

SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, Emre Bulut'un serbest bırakılmasına karar verdi. Dava ilerleyen günlerde yeniden görülecek.