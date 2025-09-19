BIST 11.081
Macron'dan İsrail hükümetine çağrı: "İsrail'in imajını yerle bir ediyorsunuz"

İsrail basınına açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İsrail'in imajını yerle bir ediyorsunuz" diyerek hükümete gönderme yaptı. Macron, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de başarısız olduğunu söyledi. Detaylar...

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze konusunda net ifadeler kullandı. 

Gazze'deki operasyonun başarısız olduğunu belirten Macron, "O kadar çok sivil kayıp ve mağdur yaratıyorsunuz ki, İsrail'in imajını ve güvenilirliğini sadece bölgede değil, her yerde kamuoyunda tamamen yerle bir ediyorsunuz." dedi. 

"AMAÇ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ BİTİRMEK"

Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını da söyledi ve bu kararın gerekli olduğunu dile getirdi.

Batı Şeria'nın Hamas'la hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Macron, "Batı Şeria'daki yerleşimleri artırma projesi, amacı Hamas'ı dağıtmak değil, iki devlet olasılığını ortadan kaldırmak ve Filistin halkının bölgede barış içinde yaşama hakkını inkar etmek olan siyasi bir projedir." diye konuştu. 

İsrail'in istediği İran'ın nükleer programının sona ermesi konusundaysa yaptırımların yeniden uygulanacağına inandığını söyledi.

İran'dan gelecek bir balistik füze riskini hiçbir zaman küçümsemedik diyen Macron, İsrail'in tehdit altında olduğu iddiasına katıldığını ifade etti.

