BIST 11.081
DOLAR 41,39
EURO 48,78
ALTIN 4.856,60
HABER /  DÜNYA

İtalya'da liman işçilerinin ihbarıyla İsrail'e patlayıcı madde sevkiyatı engellendi

İtalya'da liman işçilerinin ihbarıyla İsrail'e patlayıcı madde sevkiyatı engellendi

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Ravenna kentinde liman işçilerinin ihbarı ve yerel yönetimin harekete geçmesi sonucu patlayıcı madde yüklü konteynerlerin İsrail’e sevkiyatının durdurulduğu bildirildi.

Abone ol

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ravenna Limanı'ndaki işçilerin ihbarı üzerine Ravenna Belediyesi ve Emilia-Romagna Bölgesel Yönetimi'nin devreye girmesiyle İsrail'in Hayfa Limanı'na patlayıcı madde taşıdığı belirtilen iki konteyner engellendi.

Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni de hükümetten İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması talebinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'e silah göndermediklerini yinelerken Ravenna'daki olaya ilişkin, "Bunlar, İtalyan silah ve mühimmatı değil." açıklamasını yaptı.

Muhalefetteki sol partiler ise Ravenna'daki girişimi memnuniyetle karşıladı.

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein da hükümetin, İtalyan limanlarından silahların geçişini sağlayacak yöntemleri önlemek için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Resmi Gazete'de karar çıktı! Artık onlar da şehit sayılacak
Resmi Gazete'de karar çıktı! Artık onlar da şehit sayılacak
Adıyaman'da bekçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Adıyaman'da bekçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Vodafone "Bi' Düşünsene" programıyla öğrencilerin fikirlerini ödüllendirecek
Vodafone "Bi' Düşünsene" programıyla öğrencilerin fikirlerini ödüllendirecek
Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Macron'dan İsrail hükümetine çağrı: "İsrail'in imajını yerle bir ediyorsunuz"
Macron'dan İsrail hükümetine çağrı: "İsrail'in imajını yerle bir ediyorsunuz"
Hyundai i30 hibrit motorla yeniden satışa çıktı
Hyundai i30 hibrit motorla yeniden satışa çıktı
Heryer bembeyaz oldu! Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Heryer bembeyaz oldu! Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
94 yaşındaki kadın ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren itiraf, torunu tutuklandı
94 yaşındaki kadın ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren itiraf, torunu tutuklandı
Trump, televizyon kanallarını hedef aldı: Lisansları iptal edilmeli
Trump, televizyon kanallarını hedef aldı: Lisansları iptal edilmeli
Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak
Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak
Oyuncu Emre Bulut hakkında dolandırıcılık suçlaması! "Komiserim" dedi ve...
Oyuncu Emre Bulut hakkında dolandırıcılık suçlaması! "Komiserim" dedi ve...
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı! Eski başkan da tutuklanmıştı
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı! Eski başkan da tutuklanmıştı