Kim Milyoner Olmak İster'de o sorunun yanıtı alkış almadı! Oktay Kaynarca'dan müdahale

Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze'de öldürülen çocuklarla ilgili soru gündem oldu. Doğru cevabın ardından Oktay Kaynarca "Bugün alkış istemiyoruz" diyerek İsrail'in saldırılarını kınadı. Yarışmacı 300 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta Gazze'de yaşanan insani dramı hatırlatan soru dikkat çekti.

Yarışmacıya, "BM Güvenlik Konseyi toplantısında da açıklanan UNICEF verilerine göre, Ekim 2023'ten beri Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" sorusu yöneltildi. Yarışmacı, soruya '28' cevabını verdi ve cevap doğru çıktı.

OKTAY KAYNARCA ALKIŞ İSTEMEDİ

Doğru cevabın ardından Kaynarca, "Bugün doğru cevap için alkış istemiyoruz" diyerek, rakamın sadece resmiyette 28 olduğuna dikkat çekti. Kaynarca, Gazze'deki vahşeti kınayarak, "Dünyanın her yerinde yürüyüşler düzenleniyor. Bu katliamı gerçekleştiren ülke daha önce aynı şekilde bir soykırıma uğramış. Biz bu coğrafyada bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden biriyiz" ifadelerini kullandı.

300 BİN TL İLE VEDA

Yarışmacı, 300 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti.