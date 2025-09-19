BIST 11.081
Fatih Terim'in yeni adresi duyanları şaşırttı

TRT yorumcusu Barış Yurduseven, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in yeni adresini açıkladı.

Fatih Terim'in yeni adresi duyanları şaşırttı - Resim: 1

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, bir süredir çalışmıyordu. Milli takım ve Galatasaray'da yıllarca görev yapan Terim, Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olmuştu.

Fatih Terim'in yeni adresi duyanları şaşırttı - Resim: 2

Terim, Galatasaray'la sayısız kupaların yanı sıra UEFA Kupası'nı da kaldırarak adını tarihe yazdırmıştı. Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'de görev almamış, Yunanistan'ın Panathinaikos ve Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımlarında çalışmıştı.

Fatih Terim'in yeni adresi duyanları şaşırttı - Resim: 3

Çekya iddiası vardı

Her dönemde hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Fatih Terim'in adı son olarak Çekya Milli Takımı ile anılmıştı.

Fatih Terim'in yeni adresi duyanları şaşırttı - Resim: 4

Çekya Futbol Federasyonu'nun milli takımdaki hoca adayları arasında Fatih Terim'in de olduğu iddia ediliyordu. Ancak Terim'in tercihi farklı oldu.

