TIR'a arkadan çarptı! Feci kazada anne hayatını kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tıra çarpan otomobildeki anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Jandarma ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

İbrahim Birkan Doğan kontrolündeki 09 AOJ 547 plakalı otomobil, S.Ö. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan Faden Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Doğan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

