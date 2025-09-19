BIST 11.124
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Haydarpaşa Limanı'ndan çıkış yapacak olan yedekli gemi geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı, deniz trafiğinde yaşanan özel bir durum nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Limanı'ndan çıkış yapacak olan yedekli bir geminin güvenli geçişini sağlamak amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Ulaşım güvenliği için hayati önem taşıyan bu geçiş süreci tamamlanana kadar, İstanbul Boğazı'ndaki tüm gemi trafiği durduruldu.

