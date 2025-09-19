Konkordato ilan eden otobüs firması için karar verildi

Otobüs firması resmen iflas etti... Konya merkezli "Lüks Karakuş Turizm" içinde bulunduğu darboğazdan çıkamadı. Daha önce konkordato ilan eden otobüs firması için mahkeme 'iflas' kararı verdi.

Konya merkezli otobüs firması "Lüks Karakuş Turizm" mali zorluklar nedeniyle mahkemenin yolunu tutmuştu. Konkordato ilan eden firmaya geçici mühlet kararı verilmişti. Ekonomik olarak toparlanamayan firma hakkında yeni bir karar verildi.

Lüks Karakuş Turizm iflas etti!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla Lüks Karakuş Turizm'in 10 Eylül 2025 günü saat 14.38 itibariyle iflasına karar verildi. İcra ve İflas Kanunu 166. maddesi gereğince durum ilanen tebliğ edildi.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin karara ilişkin ilanının tamamı şöyle:

"Davacı Lüks Karakuş Turizm Taşımacılık Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis No: 0609101841800001, Ereğli Ticaret Sicil No: 7354,Vergi Dairesi ve Numarası: Ereğli Vergi Dairesi-6091018418) tarafından açılan Konkordato davasının mahkememizde yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince; Mahkememizin 10/09/2025 tarihli duruşma zaptı ara kararı ile;

1-FERAGAT NEDENİYLE davacı LÜKS KARAKUŞ TURİZM TAŞIMACILIK TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No: 0609101841800001, Ereğli Ticaret Sicil No: 7354,Vergi Dairesi ve Numarası: Ereğli Vergi Dairesi-6091018418)’nin KONKORDATO DAVASININ REDDİNE,

2-Mahkememizin 14/06/2025 tarihli geçici mühlet ara kararı ve 11/09/2024 tarihli kesin mühlet ara kararı ile verilen GEÇİCİ VE KESİN MÜHLETİN, kararlarının kesinleşmesi beklenmeksizin derhal KALDIRILMASINA,

3-Mahkememizin 14/06/2025 tarihli geçici mühlet ara kararı ve 11/09/2024 tarihli kesin mühlet ara kararı ile verilen İHTİYATİ TEDBİRE İLİŞKİN TÜM KARARLARIN, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal KALDIRILMASINA,

4-Ereğli/KONYA Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 7354 sicil sırasında kayıtlı davacı LÜKS KARAKUŞ TURİZM TAŞIMACILIK TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No: 0609101841800001, Ereğli Ticaret Sicil No: 7354,Vergi Dairesi ve Numarası: Ereğli Vergi Dairesi-6091018418)’nin İFLASINA,10/09/2025 günü saat 14:38 itibariyle İFLASININ AÇILMASINA,

5-Geçici konkordato komiseri Ertan Nebi Önal’ın görevinin bugün (10/09/2025 tarihi) itibariyle son bulmasına karar verildiği, karar gereğince Ereğli İcra (İflas) Müdürlüğü’nün 2025/3 İflas sayılı iflas masasının oluşturulduğu hususlarında karar verildiği ilan olunur."