Toyota'dan Türkiye'de çok satılan o model için karar! 600 bin aracını toplatıyor

Otomotiv devi Toyota, gösterge paneli ekranında hız ve fren sistemi gibi hayati bilgileri göstermeyen bir yazılım hatası nedeniyle ABD genelinde yaklaşık 600 bin aracı geri çağırdı.

Toyota, ABD genelinde 591 bin 377 aracını, gösterge paneli ekranında hayati bilgileri göstermeyen bir yazılım hatası nedeniyle geri çağırdı.

5 MODEL BULUNUYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmadan etkilenen modeller arasında Venza, Highlander, Lexus, Tacoma ve GR Corolla gibi çeşitli araçlar yer alıyor.

SORUN GÖSTERGE PANELİNDE

Sorunun araç çalıştırıldığında gösterge paneli yazılımındaki bir hata nedeniyle hız, fren sistemi ve lastik basıncı uyarı ışıklarını görüntüleyememesinden kaynaklandığı belirtildi. Bu durum, sürücülerin önemli güvenlik bilgilerinden mahrum kalmasına ve sürüş güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açabilir.

