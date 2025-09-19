BIST 11.124
ABD Başkanı Trump Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a 'aşağılık' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin yorumlarının ardından Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ilhan Omar'a yönelik, "Ülkemizde öyle bir aşağılık var ki bize neyi nasıl yapacağımızı anlatıyor." ifadesini kullandı.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Kirk'e ilişkin açıklamaları nedeniyle Temsilciler Meclisinde kınanması istenen ancak yapılan oylama lehine sonuçlanan Omar'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Omar'ın doğduğu ülke Somali'nin "yolsuzluk", "açlık", "terörizm" ve "korsanlık" gibi sorunlarla boğuştuğunu belirten Trump, Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesinin "tüm bunlara rağmen Amerika'nın nasıl yönetileceğini anlattığını" bildirdi.

Trump, "Ülkemizde öyle bir aşağılık var ki bize neyi nasıl yapacağımızı anlatıyor." ifadesini kullandı.

Başkan Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Omar, olayın ardından katıldığı programda Kirk'ün tek amacının "medeni tartışma" ortamı oluşturmak istediğine yönelik iddiaların gerçek olmadığını savunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Nancy Mace, Kirk'e ilişkin yorumları nedeniyle Omar'ın kınanmasını talep etmiş, Temsilciler Meclisindeki oylamada bu girişim tek oy farkıyla engellenmişti.

