Türk Hava Yolları'ndan Avrupa'ya kış kampanyası

THY, sınırlı sayıda koltuk için başlattığı yeni kampanyada, Atina ve Selanik'e 129 dolardan, Paris ve Lizbon gibi popüler şehirlere ise 209 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkânı sunuyor. Kampanya, 26 Eylül'e kadar geçerli olacak.

Abone ol

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), yolcularına kış aylarında Avrupa'yı keşfetme fırsatı sunan yeni bir indirim kampanyası başlattı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında, biletler 26 Eylül 2025 tarihine kadar satın alınabilecek. Seyahat dönemi ise 01 Kasım 2025 ile 15 Mart 2026 tarihleri arasını kapsıyor.

Ekonomim'in haberine göre kampanya dahilinde yolcular, Avrupa'nın gözde şehirlerine oldukça cazip fiyatlarla seyahat edebilecek. Fiyatlar Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesi ve bilet satış ofisleri üzerinden geçerli olacak.

Atina ve Selanik: 129 dolardan başlayan fiyatlarla

Roma, Milano ve diğer İtalya şehirleri: 169 dolardan başlayan fiyatlarla

Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirleri: 199 dolardan başlayan fiyatlarla

Paris: 209 dolardan başlayan fiyatlarla

Lizbon ve Porto: 219 dolardan başlayan fiyatlarla