BIST 11.119
DOLAR 41,40
EURO 48,71
ALTIN 4.864,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da dehşet fırtına! Minarenin külahı koptu, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

Muğla'da dehşet fırtına! Minarenin külahı koptu, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Düğerek Mahallesi'nde bir caminin minaresi yıkıldı. Mahalle mezarlığında devrilen ağaçlar bazı mezarlara zarar verdi. Fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarken bazı çöp konteynerleri de devrildi.

Abone ol

MUĞLA'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatıları ile Alaattin Yalçın Camisi'nin minaresinin külah uçtu, birçok noktada ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün aralarında Muğla'nın da bulunduğu 13 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Muğla'da akşam saatlerinde başladı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorlanırken, çok sayıda evin çatısı uçtu. Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi'nde bulunan Alaattin Yalçın Camisi'nin minaresinin külahı uçtu. Üzerine elektrik direği devrilen bir evde de hasar meydana gelirken, birçok noktada ağaçlar kökünden devrildi.

Rüzgarda evinin çatısı uçan Mehmet Pehlivan, evine girdikten 5 dakika sonra çatının uçtuğunu belirterek geceyi dışarıda geçirdiğini söyledi.

Muğla'da dehşet fırtına! Minarenin külahı koptu, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi - Resim: 0

‘BÖYLE BİR RÜZGAR GÖRMEDİM'

Fırtına sırasında cami minaresinin külah kısmını uçtuğunu gören ve evi zarar gören Mehmet Pehlivan, "45 yaşındayım, Düğerek'te bugüne kadar böyle bir rüzgar görmedim. Çatılar uçtu, balkonum yıkıldı. Normalde balkonda yatıyorum, Allah'tan o sırada içerideydim. Camimizin minaresinin külahı bir anda düştü. Gözlerimin önünde oldu ama çekemedim. Allah korudu" dedi.

Diğer yandan ekipler, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Muğla'da dehşet fırtına! Minarenin külahı koptu, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi - Resim: 1

Muğla'da dehşet fırtına! Minarenin külahı koptu, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi - Resim: 2

Muğla'da dehşet fırtına! Minarenin külahı koptu, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi - Resim: 3

Muğla'da dehşet fırtına! Minarenin külahı koptu, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi - Resim: 4

ÖNCEKİ HABERLER
Otelin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti
Otelin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti
Türkiye'nin dev mücevher markası iflas bayrağını çekti
Türkiye'nin dev mücevher markası iflas bayrağını çekti
Taliban’la gizli görüşme ortaya çıktı: ABD, Afganistan'a geri mi dönüyor?
Taliban’la gizli görüşme ortaya çıktı: ABD, Afganistan'a geri mi dönüyor?
Ünlü oyuncu Seray Sever'den polemik yaratacak açıklama! "Kocamı elimden almak isteyenler oldu"
Ünlü oyuncu Seray Sever'den polemik yaratacak açıklama! "Kocamı elimden almak isteyenler oldu"
İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD'dan açıklama geldi, büyüklüğü kaç?
İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD'dan açıklama geldi, büyüklüğü kaç?
Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın başına gelene bakın! Instagram'dan öğrendi, suç duyurusunda bulundu
Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın başına gelene bakın! Instagram'dan öğrendi, suç duyurusunda bulundu
Alman basını Galatasaray'ı darmadağın eden Can Uzun'a övdü
Alman basını Galatasaray'ı darmadağın eden Can Uzun'a övdü
Ali Koç canlı yayında 'susurluk kazası' örneği verdi! "Her şey gün yüzüne çıkacak"
Ali Koç canlı yayında 'susurluk kazası' örneği verdi! "Her şey gün yüzüne çıkacak"
Göbeklitepe'de yeni insan heykeli bulundu
Göbeklitepe'de yeni insan heykeli bulundu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Şafak'ın ''vergisiz döviz'' iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Şafak'ın ''vergisiz döviz'' iddialarına yanıt
Akbank'ta yeni dönem! Kredi değerlendirme süreci artık dijital ortamda
Akbank'ta yeni dönem! Kredi değerlendirme süreci artık dijital ortamda
Aksaray'da korkunç olay! Ağabeyi tarafından vurulan çocuk öldü...
Aksaray'da korkunç olay! Ağabeyi tarafından vurulan çocuk öldü...